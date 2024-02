Christian Kouamè in ospedale con la malaria: le attuali condizioni

SportFair

Christian Kouamè ha contratto la malaria. L’attaccante della Fiorentina era partito per giocare la Coppa d’Africa, convocato dalla Costa d’Avorio vincitrice del torneo in finale contro la Nigeria. Il calciatore viola, una volta rientrato a Firenze non è sceso in campo poichè non al meglio della condizione. Nelle ultime ore un test medico ne ha stabilito la positività alla malaria.

Il comunicato della Firoentina sulle condizioni di Kouamè

“ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni“, si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina.