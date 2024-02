Caso Horner, nel paddock rumors di un addio: via da Red Bull a fine mese

SportFair

Sono iniziati oggi in Bahrain i test di Formula 1. La prima giornata di lavoro in pista, sul circuito di Sakhir, sta per volgere al termine e, in Bahrain, un argomento in particolar modo ruba la scena ai piloti e le loro auto.

Stiamo parlando del caso Horner e dell’indagine Red Bull. E’ questo, infatti, l’argomento più chiacchierato nel paddock, dove emergono rumors importantissimi.

Horner è indagato dopo le accuse di comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente, ma intanto sta svolgendo regolarmente il suo lavoro di team principal della Red Bull.

Horner è regolarmente ai box del team campione del mondo per analizzare e seguire il lavoro dei suoi piloti e della sua squadra, ma le voci sul suo futuro non promettono niente di buono.

Horner via da Red Bull prima dell’inizio della stagione 2024 di Formula 1

La giornalista finlandese Mervi Kallio, inviata in Bahrain, ha affermato che Christian Horner lascerà presto la Red Bull. L’annuncio dell’allontanamento del Team Principal potrebbe arrivare la settimana prossima, forse mercoledì.

Anche secondo i colleghi di Motorsport Horner lascerà la Red Bull entro fine mese, anzi già alla fine di questa settimana. Il team starebbe già lavorando per il dopo-Horner, pensando a più figure che ricopriranno ruoli diversi e non ad un team principal in sostituzione.

Si tratta, ovviamente, al momento solo di voci all’interno del paddock, da prendere con le pinze.