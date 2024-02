Calcio, la Spagna vince la prima edizione della Nations League donne

SportFair

Si è conclusa con il trionfo della Spagna la prima edizione della Nations League femminile. La squadra campione del mondo in carica ha superato la Francia nella finale a Siviglia davanti a 32.657 spettatori.

Le reti sono state realizzate del Pallone d’Oro Aitana Bonmatì e da Mariona Caldentey per il definitivo 2-0. La Spagna mette in bacheca un altro titolo dopo quello mondiale conquistato in Australia lo scorso anno e sovrastato dalle polemiche per lo scandalo del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Manuel Rubiales, per il bacio a Jennifer Hermoso.