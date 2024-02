ATP Rotterdam, Sinner in finale! Tutto facile contro Griekspoor

SportFair

Tutto facile per Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Rotterdam. Il campione italiano, fresco vincitore degli Australian Open, ha staccato questa sera il pass per la finalissima di domani.

Sinner, numero 4 al mondo, ha battuto Griekspoor in due set: la partita è finita in un’ora e 19 minuti di gioco, col punteggio di 6-2, 6-4. Sinner farà i conti domani con De Minaur, 11° del ranking ATP, per il titolo.

L’australiano, arrivato fino agli ottavi di finale nel primo Slam della stagione, ha battuto oggi Dimitrov, dopo aver avuto la meglio anche su Rublev ai quarti.

Sinner numero 3 al mondo

Complice l’assenza a Doha di Medvedev, che ha deciso di non difendere dunque il titolo, Sinner si assicura il 3° posto della classifica ATP. Se vincerà domani contro De Minaur lo sarà già da lunedì, altrimenti lo sarà dal 26 febbraio.