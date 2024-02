ATP Rotterdam, oggi l’esordio di Sinner e Sonego: orari dei match e dove vederli in tv

SportFair

L’attesa è terminata, a poche settimana dallo strepitoso successo agli Australian Open, Jannik Sinner torna in campo e lo fa a Rotterdam, dove è iniziato un nuovo torneo ATP 500.

Il torneo di Rotterdam, in corso sui campi in cemento della città olandese, potrebbe regalare a Sinner il 3° posto in classifica. Se il tennista altoatesino vincerà il torneo, guadagnerà una posizione in classifica, complice l’assenza di Medvedev, campione in carica.

Quando gioca Sinner a Rotterdam

Jannik Sinner farà oggi il suo esordio al torneo ATP 500 di Rotterdam L’azzurro affronterà l’olandese Botic Van de Zandschulp, numero 66 del ranking Atp e già battuto da Sinner lo scorso 14 gennaio, nel primo match giocato a Melbourne.

Il match tra Sinner e Van de Zandschulp è in programma alle 19.30 sul campo centrale del Rotterdam Ahoy.

Oggi debutterà anche Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 48 del mondo, sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 13 Atp e 6 del seeding, reduce dalla finale persa a Marsiglia contro il francese Ugo Humbert.

Dove vedere le partite di Sinner e Sonego

Le partite degli italiani in campo oggi a Rotterdam saranno visibili sui canali Sky e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.