Murray, addio d’oro: a Parigi 2024 il possibile ritiro, sogna l’ultima medaglia

La carriera di Andy Murray volge verso il termine. Il 36enne campione scozzese ha parlato apertamente del proprio ritiro durante l’attuale stagione. Dopo aver battuto Shapovalov a Dubai, lo scorso lunedì, Murray ha dichiarato: “probabilmente non mi resta molto tempo, ma farò del mio meglio in questi ultimi mesi“.

Al programma “Today” di Radio 4, lo scozzese ha spiegato che renderà pubblica la data del suo ritiro durante la stagione: “quando sarà il momento probabilmente dirò qualcosa prima di giocare la mia ultima partita e il mio ultimo torneo. Se dirò qualcosa con mesi di anticipo, non lo so“.

Andy Murray: a Parigi 2024 il luogo perfetto in cui dire addio?

In molti sostengono che Wimbledon, davanti al pubblico del Regno Unito, possa essere il luogo ideale per chiudere la propria carriera. Ma Murray sembra orientato a giocarsi le ultime chance alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Murray è l’unico tennista ad aver vinto medaglie d’oro consecutive in singolo, a Londra e Rio, e potrebbe fare un pensierino alla terza: “spero di poter avere la possibilità di competere per un’altra”, ha dichiarato. Sicuramente non partirà con i favori del pronostico e potrebbe anche on qualificarsi in base al ranking: in questo caso, potrebbe cercare un posto nel sorteggio come campione precedente.