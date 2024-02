All-Star Game NBA 2024: McClung salta su Shaq e vince la gara delle schiacciate | VIDEO

SportFair

Mac McClung si conferma il dominatore della gara delle schiacciate dell’All-Star Game NBA anche per il 2024. Il campione in carica difende il titolo battendo l’All-Star Jaylen Brown in finale. Eliminati nei turni precedenti Jaime Jaquez Jr. e Jacob Toppin.

Per Mac McClung, playmaker degli Osceola Magic, squadra di G-League, una schiacciata con pallone lasciato e ripreso a mezz’aria premiata con uno ‘stretto’ 48 (fischiato dal pubblico), una schiacciata su due persone, una in spalla all’altra (superate senza appoggiarsi) e l’ultima su Shaquille O’Neal, alto più di 30 cm rispetto a lui, chiusa in rovesciata, che gli è valsa la vittoria finale.

Ni hablemos de la dificultad de la volcada, del salto o de haberlo hecho DOS VECES siendo casi un desconocido. Mac McClung agarró a SHAQ, y le puso una camiseta suya para después saltarlo y ganar el Concurso de Volcadas. El sueño de cualquier niño. pic.twitter.com/IsajohhXj3 — Ritmo NBA (@RitmoNba) February 18, 2024