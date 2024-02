A che ora finisce Sanremo 2024? Lo conferma Amadeus: l’orario della fine di tutte le serate

SportFair

L’attesa è terminata! Inizia oggi il Festival di Sanremo 2024. Musica, spettacolo, divertimento e perchè no, anche qualche polemica: l’Italia intera, e non solo, è pronta per seguire le cinque serate della kermesse canora più seguita, amata e odiata al tempo stesso e criticata di sempre.

Saranno 30 i cantanti in gara quest’anno, in un’unica competizione tra Big. Nella prima serata, a differenza degli altri anni, si esibiranno tutti i Big in gara, regalando così al pubblico un primo ascolto di tutti i brani.

Una novità che allarma un po’ tutti: in tantissimi, infatti, temono che con l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la scaletta della prima serata del Festival potrebbe essere troppo lunga e che la kermesse potrebbe prolungarsi troppo, nella notte.

A che ora finisce Sanremo 2024?

A che ora finisce Sanremo 2024? E’ questa la domanda che in tantissimi si pongono. Amadeus ha risposto proprio a questo quesito in questi giorni, senza illudere il pubblico: “si farà tardissimo! Non finiremo prima delle 2“.