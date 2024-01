Violenze all’ex compagna, Zverev a processo: a maggio l’udienza

SportFair

Alexander Zverev, in campo adesso per il primo turno degli Australian Open, sarà processato a maggio 2024 per le accuse di aggressioni fisiche dell’ex fidanzata, Brenda Patea.

A riferirlo è stata l’emittente tedesca Deutsche Welle, citando un portavoce del Tribunale penale di Berlino, dove si svolgerà l’udienza.

Le accuse

Patea ha denunciato anni fa Zverev, accusandolo di violenze e maltrattamenti e successivamente, anche di aver tentato di comprare il suo silenzio.

Brenda Patea e Alexander Zverev si trovavano in un appartamento a Berlino quando, in mezzo al corridoio, iniziarono a litigare. Dai documenti del tribunale risulta che il tennista ha spinto la sua ex compagna contro il muro e ha tentato di strangolarla. L’aggressione, confermata da due amici della modella, le ha causato “dolore alla gola e al collo, nonché difficoltà a deglutire“.

Nel 2021, poi, i legali del tennista avrebbero presentato alla donna un contratto di nove pagine che prevedeva un pagamento di 100mila euro, mantenimento e il diritto di vivere in una delle case di Zverev in cambio di viaggiare almeno sei volte con sua figlia ai tornei, cancellare i post su Instagram con la bambina e “mantenere il più stretto segreto su tutti i dettagli della loro vita precedente insieme”. Il testo prevedeva anche che Patea non parlasse con Sharypova, ex di Zverev, anche lei aggredita dal tennista. Brenda ha rifiutato di firmare il contratto e ha anche provato a parlare con Sharypova, anche se ha rifiutato tutte le opzioni che le sono state offerte per rendere la sua testimonianza.

Zverev nega le accuse

Zverev ha sempre negato i fatti a lui imputati. A novembre era stata proposta una ‘ordinanza sanzionatoria’ del valore di circa 450.000 euro. Tuttavia, non ammettendo i fatti denunciati, la Giustizia teutonica dovette trovare una data per lo svolgimento del processo.