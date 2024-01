WTA Hobart, azzurre out: eliminate Trevisan e Cocciaretto

SportFair

Nottata di sfide amara per l’Italia del tennis femminile. Le azzurre sono state eliminate dal torneo WTA di Hobart. Trevisan non è riuscita a superare Tomova: l’azzurra è stata sconfitta in due set al debutto. Tomova, numero 77 al mondo, ha superato Trevisan, 60ª nel ranking WTA in un’ora e 45 minuti di gioco, con un doppio 6-3.

Match differente, invece, quello di Cocciaretto, iniziato in maniera eccezionale per l’azzurra, 45ª nel ranking femminilte. Cocciaretto, infatti, ha chiuso il primo set con un netto 6-0, in soli 19 minuti di gioco. Putintseva, però, ha reagito e lo ha fatto molto bene, riuscendo a ribaltare il match, terminato dopo due ore e 20 di battaglia, col punteggio di 0-6, 7-5, 7-6.