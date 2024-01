Wanda Nara e la prima notte di passione con Icardi: “prendevo ibuprofene ogni 4 ore”

SportFair

Wanda Nara e Mauro Icardi sono volati in Brasile, con un nuovo cambio look: la showgirl e imprenditrice argentina ha optato nuovamente per capelli biondi, col marito e calciatore che ha rinfrescato anche lui la sua chioma, ossigenando tutti i capelli.

La coppia tanto chiacchierata è tornata sotto i riflettori per delle dichiarazioni bollenti di Wanda Nara, rilasciate al podcast Rumis, condotto dalla sorella Zaira.

L’imprenditrice, modella, presentatrice e cantante aveva parlato dei quattro telefoni di Icardi, ma adesso a fare il giro del web sono le sue affermazioni sulla prima notte di passione con Icardi.

Le rivelazioni hot di Wanda Nara

“La prima sera gli è piaciuto, ho fatto tutto bene. Noi eravamo già amici, ci sentivamo continuamente a telefono, volevo presentarlo ad alcune mie amiche. Lui sapeva della mia separazione con Maxi Lopez. Eravamo sul divano dopo una serata tra amici. Mi ha avvicinato il viso. Dice che l’ho baciato. Io non ricordo. Così abbiamo passato tutta la notte insieme. Il giorno dopo sono andata a comprargli un orsacchiotto che ho riempito con il mio profumo e gli ho lasciato una lettera”, ha affermato.

Entrando poi nei dettagli più bollenti, Wanda ha poi rivelato: “prima di allora, duecento donne devono essere passate attraverso quel materasso, ma dopo di me è stato distruzione totale. Il materasso non serviva più. Il giorno dopo ricordo ancora il dolore che avevo dentro perché non ero abituata a dare il massimo, prendevo l’Ibuprofene ogni quattro ore”.