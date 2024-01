Wanda Nara e l’inizio della storia con Icardi: “divideva le donne per continenti su 4 cellulari”

“Eravamo amici ma io avevo già iniziato ad essere operativa, una volta l’ho invitato su una barca: eravamo in parecchi, non farò il nome di nessuno per non urtare la suscettibilità. C’era anche il mio ex marito (Maxi López) e proprio in quell’occasione è stata scattata la famosa foto in cui siamo insieme. A un certo punto Mauro mi ha lasciato il suo telefono ed è andato a prendere un altoparlante. All’epoca aveva due telefoni, uno era quello del lavoro e l’altro era quello delle ragazze. Ho guardato da una parte, ho guardato dall’altra e l’ho buttato in acqua. Verso le 18 ha iniziato a sollevare tutte le stuoie della barca e a cercare il telefono. Anch’io lo stavo cercando, più di chiunque altro. Ma il telefono era scomparso”, ha concluso.