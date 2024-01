Ufficiale, Pozzecco non è più l’allenatore dell’Asvel Villeurbanne: addio dopo appena 3 mesi

SportFair

Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata: Gianmarco Pozzecco non è più l’allenatore dell’Asvel Villeurbanne. La conferma è arrivata proprio dal club francese attraverso un comunicato ufficiale.

“La direzione della Ldlc Asvel ha deciso di separarsi da Gianmarco Pozzecco e ha raggiunto un accordo con l’allenatore italiano per una risoluzione amichevole del contratto, con effetto immediato”, si legge in una nota pubblicata sul sito del club.

La nuova esperienza in panchina è durata pochissimo, appena tre mesi. La squadra occupa la terza posizione in campionato francese d’Elite ma il rendimento in Eurolega non è stato considerato all’altezza. Al suo posto Pierric Poupet, uno degli assistenti.