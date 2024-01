UFC, Marvin Vettori pronto al ritorno: data e avversario del prossimo match

SportFair

Marvin Vettori è pronto a fare il suo ritorno in UFC. Dopo la sconfitta del 17 giugno 2023 a Las Vegas, per decisione unanime contro Jared Cannonier che ne ha, per certi versi, ridimensionato le ambizioni da titolo (complici anche le precedenti sconfitte con Adesanya nel match titolato e Whittaker), “The Italian Dream” è in cerca di vittorie convincenti per rilanciarsi in ottica title shot.

Marvin Vettori è stato schedulato per il main event di UFC Fight Night del prossimo 6 aprile contro l’emergente americano Brendan Allen, attuale numero 8 del ranking dei pesi medi (Vettori è 5°). Il match si disputerà sulle 5 riprese.

L’avversario di Marvin Vettori: chi è Brendan Allen?

Professionista dal 2015, con un background che conta esperienze passate con brazilian jiu-jitsu, wrestling e pugilato, Brendan Allen vanta in carriera 23 vittorie e 5 sconfitte (19 finalizzazioni, 14 sottomissioni) e negli ultimi due anni ha messo in piedi una striscia positiva di sei vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro Paul Craig il 18 novembre scorso: sottomissione al terzo round e Performance of the night.