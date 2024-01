UFC, Conor McGregor annuncia il grande ritorno: data e avversario

SportFair

Conor McGregor è fatto così: non combatte da circa 2 anni, da quando si è rotto una gamba nella sfida contro Dustin Poirier nel luglio 2021, lo abbiamo visto citato più per guai giudiziari e polemiche extra-sportive che per eventi legati alle MMA, ma quando decide di tornare riesce a monopolizzare l’attenzione.

E, va sottolineato, quel “decide di tornare” non è casuale. Perchè si attende ancora l’ufficialità dell’UFC per un match che lo stesso ‘The Notorious’ ha spoilerato sui social dando appuntamento al suo avversario che, dal canto suo, ha pure accettato.

McGregor contro Chandler a giugno

Su ‘X’ Conor McGregor ha annunciato il suo ritorno nell’ottagono, nel prossimo mese di giugno, per affrontare Michael Chandler. “Voglio auto-annunciare la data del mio ritorno, ‘Notorious’ Conor McGregor. Il più grande ritorno di tutti i tempi avrà a Las Vegas, International Fight Week, il 29 giugno. L’avversario sarà Michael Chandler e il peso, signor Chandler, sono le 185 libre”.

Chandler, seppur il match non sia ancora ufficiale, ha dichiarato a ESPN: “ci siamo, questa è la sfida per la quale mi stavo allenando. Ogni peso tra le 155, 170 e 185 libre per me va bene“.