Tennis, Sinner salta il torneo ATP 250 di Marsiglia: adesso non può dire di no a Sanremo

Jannik Sinner è il campione degli Australian Open 2024. Il tennista azzurro ha trionfato ieri dopo una battaglia spettacolare con Daniil Medvedev, terminata al quinto set, dopo quasi 4 ore di gioco.

Un percorso splendido, quello di Sinner, che prima della semifinale con Djokovic non aveva perso nemmeno un set. Un percorso anche faticoso a livello di dispendio energetico.

Sinner, infatti, adesso avrà bisogno di un po’ di tempo per recuperare le energie necessarie per tornare in campo e poter continuare a far bene, senza forzare un rientro troppo precoce con scarsi risultati.

Il forfait a Marsiglia

Per questo motivo, Sinner ed il suo staff hanno deciso di prendersi una pausa. L’azzurro avrà sicuramente una serie di eventi a cui presenziare, primo fra tutti l’incontro con Mattarella in programma per giovedì, e poi avrà bisogno di un po’ di riposo, per poi riprendere il lavoro con gli allenamenti.

Niente torneo ATP 250 di Marsiglia, dunque, per il numero 4 al mondo. L’annuncio è arrivato dai social, dove il profilo del torneo francese ha condiviso con i follower la decisione del campione degli Australian Open. “Forfait di Sinner, in negoziazione con Zverev”, si legge nella Storia Instagram.

Con questo forfait Sinner non può dire no al Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha invitato ufficialmente oggi il tennista altoatesino condividendo un videomessaggio nelle sue Storie Instagram e nonostante Jannik abbia detto di non essere così stuzzicato dall’idea di andare all’Ariston, una sua comparsa a Sanremo si fa sempre più reale.

Il torneo di Marsiglia, infatti, è in programma dal 5 all’11 febbraio e in caso di partecipazione, Sinner avrebbe avuto delle difficoltà organizzative per essere presente ad una serata del Festival di Sanremo. Rinunciando al torneo, adesso, il campione azzurro non ha ‘scuse’ per dire no ad Amadeus.

Sinner tornerà in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam, in programma dal 12 al 19 febbraio.