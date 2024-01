Tennis, nuovo stop per Fognini: “costretto a cancellarmi dal prossimo torneo”

SportFair

Fabio Fognini continua a fare i conti con problemi fisici. Il tennista ligure, voglioso di ritrovare la sua forma fisica migliore per poter competere nei tornei più importanti del calendario, è costretto ad un nuovo stop.

Fognini, eliminato al secondo turno del Tenerife Challenger 1 dal kazako Yevseyev, proveniente dalle qualificazioni, ha manifestato dei problemi al polpaccio durante il match, che hanno condizionato la sua prestazione.

Problemi che lo costringono a rinunciare al prossimo appuntamento, come da lui stesso annunciato sui social.

Fognini costretto ad uno stp

“Ciao ragazzi, purtroppo sono costretto a cancellarmi dal prossimo torneo: rientrerò in Italia e mi sottoporrò agli esami sperando che il polpaccio non abbia fatto brutti scherzi e, quindi, di tornare presto in campo. Apprezzo il vostro sostegno in un difficile inizio di stagione per me ❤️💪”, con queste parole il tennista ligure ha annunciato il suo stop.