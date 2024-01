Tennis, mai più partite a notte fonda: cambia il regolamento

SportFair

Una delle lamentele più comuni dei tennisti riguarda gli orari delle partite, che troppo spesso slittano fino a notte fonda. A Parigi-Bercy, lo scorso anno in tantissimi si sono lamentati, con Jannik Sinner che ha addirittura deciso di ritirarsi dal torneo.

Adesso, ATP e WTA hanno optato per un cambio di regolamento, annunciato proprio in queste ore. Non ci saranno più partite nella notte.

L’annuncio

L’ATP e la WTA hanno collaborato su nuove regole di programmazione per ridurre il numero di arrivi in ​​ritardo nelle partite dei Tour. È inoltre in corso una revisione strategica delle palline da tennis, con l’obiettivo di aumentare la qualità e la consistenza delle palline durante gli swing dei tornei dal 2025 in poi. Le iniziative sono il risultato diretto del contributo dei giocatori e mirano a migliorare l’esperienza del torneo sia per i giocatori che per i fan.

La programmazione delle partite

Il numero di partite che finiscono in ritardo (definite come partite che finiscono dopo la mezzanotte) è aumentato considerevolmente negli ultimi anni, con un impatto negativo su giocatori e tifosi. Ciò è legato a un aumento della durata media delle partite nel Tour. Le nuove regole relative alla programmazione delle partite saranno implementate negli eventi ATP e WTA e saranno in vigore da gennaio 2024 come segue:

Non più di cinque partite al giorno per campo (con inizio alle ore 11), con tre partite nella sessione diurna e due partite nella sessione serale.

Non sono previste partite in campo dopo le 23:00, a meno che non venga approvato dal supervisore ATP/WTA in consultazione con la direzione ATP/WTA.

Partite non in campo entro le 22:30 saranno trasferite in un altro campo – entro e non oltre le ore 23:00.

Le sessioni notturne inizieranno entro e non oltre le 19:30, con una raccomandazione per le 18:30.

In circostanze eccezionali, un torneo può richiedere deroghe basate su tradizioni culturali locali, condizioni meteorologiche o altre situazioni attenuanti, che devono essere prese in considerazione dall’ATP/WTA.

Le nuove regole di programmazione verranno implementate come parte di una sperimentazione di un anno nel 2024, a cui seguiranno ulteriori revisioni.

Le palline da tennis

È in corso una revisione strategica delle palline da tennis utilizzate nei Tour. Storicamente, ogni singolo torneo ha avuto la possibilità di determinare il proprio fornitore o sponsor di palline, il che porta a potenziali incongruenze tra le palline utilizzate settimana dopo settimana.

L’intenzione è ora di spostarsi verso un approccio più coerente e centralizzato da parte di ATP e WTA. L’obiettivo è garantire ai giocatori una maggiore uniformità della palla negli swing dei tornei e requisiti di certificazione e specifiche più rigorosi per un prodotto finale migliorato, senza incidere negativamente sui flussi di entrate per i tornei.

Le dichiarazioni

Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, ha dichiarato: “la programmazione delle partite e le palline da tennis sono entrambi argomenti prioritari nella nostra agenda, insieme a quella della WTA. È fondamentale evolverci e adattarci alle esigenze del gioco moderno, in particolare per quanto riguarda la salute dei giocatori e l’esperienza dei fan. Siamo ottimisti riguardo all’impatto che possiamo avere su entrambi questi fronti, ora e nel lungo termine”.

Steve Simon, Presidente e CEO della WTA, ha dichiarato: “riteniamo importante che queste iniziative siano pienamente allineate tra i due Tour e consentiranno agli atleti di esibirsi ai massimi livelli, fornendo una migliore esperienza per atleti e tifosi. Il feedback diretto dell’atleta in collaborazione con i membri dell’evento è stato eccezionale nel permetterci di continuare a modernizzare il nostro sport”.