Tennis, gli ‘eroi’ della Coppa Davis al Quirinale: data o orario

Gli Australian Open di tennis sono in corso e Jannik Sinner continua a confermarsi in grandissima forma. Il 22enne continua a portare in alto i colori italiani ed è il principale protagonista anche con la maglia dell’Italia.

Proprio i tennisti azzurri, vincitori della Coppa Davis, saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 1° febbraio alle 16. E’ quanto apprende l’Ansa.

L’incontro, inizialmente fissato il 21 dicembre, era slittato proprio per gli impegni di Sinner e compagni dopo la conclusione della stagione 2023.