SuperG di Wengen: Sarrazin in trionfo, Paris e Bosca ai piedi del podio

E’ andato in scena il SuperG di Wengen e Cyprien Sarrazin si è imposto con il tempo di 1’47″75, poi Marco Odermatt a 58 centesimi e Alesander Aamodt Kilde a 1 secondo. Ottima gara per Dominik Paris, al quarto posto a 6 centesimi dal podio.

“Sono molto contento perché è arrivato finalmente un buon risultato anche in superG. Certo, è un peccato per quei 6 centesimi che mi separano dal podio, ma sono molto soddisfatto dei parziali che sono riuscito a fare e di come ho attaccato dall’inizio alla fine. La discesa di domani è un’altra storia, ci saranno altre difficoltà, io però spero di riuscire a fare un altro step in avanti”, ha detto Paris.

Guglielmo Bosca ha fatto registrare il miglior risultato della sua carriera ed entra per la prima volta in top 5. “Ho fatto una buona discesa, le mie sensazioni lungo il percorso erano buone, Poi quando arrivi al traguardo con oltre un secondo da Sarrazin sei un po’ meno contento. In questo momento Odermatt e Sarrazin sembra stiano facendo un altro lavoro. Ma sono contentissimo, un quinto posto a Wengen è un grande risultato. Penso di aver fatto una buona gara da cima in fondo. Era un superG molto veloce e sono contento di aver attaccato dall’inizio alla fine. Sapevo che avrei potuto giocamela con gli altri. Un po’ di rammarico c’è perché avrei potuto far meglio la “S” finale e limare quei pochi centesimi che mi separano dal podio”, ha detto Bosca.

Mattia Casse ancora in top10 con il cronometro a 1″62 dal vincitore, mentre Christof Innerhofer è a 2″92. La gara è stata interrotta a causa di una brutta caduta di Alexis Pinturault, che è stato trasportato in ospedale con l’elicottero.

Odermatt guida la classifica di specialità con 240 punti, davanti a Kriechmayr con 174 e a Sarrazin con 150. Bosca è il primo degli azzurri, decimo con 71 punti. Odermatt scappa in classifica generale e sale a 916 punti.