Sci alpino, Lara Gut-Behrami vince il SuperG di Cortina: Goggia migliore azzurra in pista, 5ª

Lara Gut-Behrami vince il superG di Cortina d’Ampezzo, la gara conclusiva del lungo week-end di gare veloci. Il tempo della ticinese è di 1’20″75, per 21 centesimi meglio rispetto a quello di Stephanie Venier. Terzo posto per la francese Romane Miradoli. Brutta inforcata per Valerie Grenier, mentre era in lotta per un posto sul podio.

La prima delle azzurre è ancora Sofia Goggia, quinta a 58 centesimi di distacco dalla Gut-Behrami. Goggia è seguita da Marta Bassino, che accusa 75 centesimi di ritardo dalla leader. Nono posto nonostante una scivolata per Federica Brignone, a 1″30 dalla prima, mentre è 12/a Laura Pirovano a 1″35. Brava Vicky Bernardi, con il pettorale numero 50, che chiude al 18/o posto a 2″29 dalla vincitrice. Nicol Delago è 20/a a 2″57, mentre la sorella Nadia è 28/a a 3″25. E’ uscita, ma senza conseguenze, Roberta Midali, così come Teresa Runggaldier.

Sofia Goggia: “penso di aver fatto una buona gara, sono andata lunga in alcune parti e per mantenere la linea ho un po’ frenato. Tatticamente non sono stata troppo intelligente soprattutto nella parte bassa. Complessivamente sono contenta di come è andato questo week-end. Ho portato a termine due podi e un buon superG, la stagione è ancora lunga e c’è il tempo per fare ancora tanti buoni risultati”.

Marta Bassino: “sono in crescita. Ho fatto un week-end solido. Oggi c’era molta velocità e io sono lì vicina e quindi sono contenta. Ora bisogna pensare al gigante di Kronplatz. Lì la pista è sempre molto tosta. Io sono tranquilla, ho fiducia e voglio pensare solo ai miei piedi”.

Federica Brignone: “quando sono in partenza ci metto tutta la mia energia e invece è deleterio. Mi sentivo scivolare, sentivo tremare sotto i piedi. Non riesco mai ad interpretarla nel modo giusto. In gigante mi dà meno fastidio questo tipo di neve, riesco a gestirla molto meglio. In questo periodo siamo tanto in pista, forse anche troppo. A me non pesa stare in giro, e sto sciando meglio dell’inizio di stagione. Purtroppo non riesco a concretizzare in gara”.

Gut-Behrami guida la classifica di specialità con 320 punti, per 10 punti rispetto a Cornelia Huetter. Al terzo posto c’è Brignone con 246 punti, seguita da Goggia con 237. E Lara Gut-Behrami recupera rispetto a Mikaela Shiffrin e sale a 1014, contro i 1209 dell’americana. Al terzo posto Brignone con 838 punti.