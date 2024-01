Supercoppa Italiana, tifosi arabi scatenati per l’Inter: “Lautaro tira bombe a mano” | VIDEO

SportFair

L’Inter ha messo il primo trofeo della stagione in bacheca. Grazie alla vittoria per 1-0 sul Napoli nella finale di ieri, i nerazzurri si sono aggiudicati la Supercoppa Italiana in quel di Riad, Arabia Saudita. Grande festa al gol di Lautaro Martinez, match winner della serata. Festeggiamenti che sono proseguiti anche al di fuori dello stadio e fra gli stessi tifosi arabi.

Tifosi arabi in festa per la vittoria dell’Inter in Supercoppa: parte il coro per Lautaro

Nelle ultime ore è diventato virale il video di un gruppo di tifosi che, ai microfoni dell’inviato di Canale 5, hanno intonato il coro che gli ultras dell’Inter dedicano a Lautaro Martinez. Sulle note di “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e Poveri, in un italiano tutto sommato apprezzabile, i tifosi arabi hanno festeggiato urlando: “che confusione sarà perché tifiamo un giocatore che tira bombe a mano, siam tutti in piedi è il nostro capitano, batti le mani che in campo c’è Lautaro!“.