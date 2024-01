Sorteggi Australian Open – Sinner dalla parte di Djokovic, 1° turno tosto per Berrettini: il tabellone

SportFair

Si sono tenuti nella notte i sorteggi dei tabelloni degli Australian Open. Jannik Sinner e Novak Djokovic si trovano nella stessa parte del tabellone, con un possibile incrocio in semifinale.

Il tennista altoatesino, numero 4 del ranking ATP, debutterà contro Botic van de Zandschulp, mentre il numero 1 al mondo, campione in carica, Djokovic, sfiderà un qualificato o un lucky loser e al terzo turno potrebbe incontrare Andy Murray.

Djokovic è reduce da una stagione in cui ha vinto tre major portando il suo totale a 24 ed è il favorito numero 1.

Alcaraz, la seconda testa di serie, inizierà il suo torneo contro l’ex numero 7 del mondo Richard Gasquet. Lo spagnolo non ha giocato a Melbourne lo scorso anno e questa sarà la sua terza presenza. L’ultima volta che è apparso nel 2022, il 18enne Alcaraz ha perso al terzo turno contro Berrettini.

La terza testa di serie Daniil Medvedev potrebbe affrontare un giocatore proveniente dalle qualificazioni o un lucky loser nelle sue prime due partite. Il due volte finalista dell’Australian Open potrebbe affrontare la 27esima testa di serie Felix Auger-Aliassime al terzo turno.

Per quanto riguarda Matteo Berrettini, invece, il debutto non è dei più facili. L’azzurro, infatti, dovrà vedersela con Tsitsipas, come accaduto nel 2019, anno in cui ad avere la meglio fu il greco.

Berrettini, che inizia la stagione con Francisco Roig, ex allenatore di Rafael Nadal, ha concluso la sua stagione 2023 agli US Open, dove ha subito un infortunio alla caviglia. Nonostante la situazione non brillante, Berrettini cercherà di dare filo da torcere a Tsitsipas, che nel 2023 ha avuto anche lui problemi fisici.

Per quanto riguarda le donne, invece, Trevisan, Cocciaretto ed Errani sfideranno una qualificata, Giorgi dovrà fare i conti con Azarenka, mentre Paolini e Bronzetti sfideranno rispettivamente Shnaider e Tsurenko.

Il primo turno degli italiani

Lorenzo Musetti (26) v Benjamin Bonzi (FRA)

v Benjamin Bonzi (FRA) Matteo Berrettini v Stefanos Tsitsipas (7, GRE)

v Stefanos Tsitsipas (7, GRE) Jannik Sinner (4) Botic Van de Zandschulp (NED)

Botic Van de Zandschulp (NED) Matteo Arnaldi vs Adam Walton (AUS)

vs Adam Walton (AUS) Lorenzo Sonego v Daniel Evans (GBR)

Il primo turno delle italiane

[26] Jasmine Paolini vs Diana Shnaider

vs Diana Shnaider Martina Trevisan vs qualificata

vs qualificata Elisabetta Cocciaretto vs qualificata

vs qualificata Camila Giorgi vs Viktoria Azarenka (18)

vs Viktoria Azarenka (18) Lucia Bronzetti vs Lsia Tsurenko (28, UCR)

vs Lsia Tsurenko (28, UCR) Sara Errani vs qualificata