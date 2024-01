Sofia Goggia scoppia a piangere dopo il trionfo ad Altenmarkt | VIDEO

SportFair

Sofia Goggia conquista il 51° podio in carriera e non riesce a trattenere le lacrime. Arriva la vittoria numero 24 in Coppa del Mondo per l’azzurra, in grado di imporsi ad Altenmarkt al termine di una prestazione ben condotta.

La 31enne si è commossa dopo la vittoria: “è stata una buona gara, solida. Sono contenta, su questa pista non avevo mai raccolto buoni risultati. Dopo la scivolata di ieri in superG non stavo emozionalmente benissimo. Oggi ho fatto una discesa un pochino sporca”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurosport Italia (@eurosportitalia)