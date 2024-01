Snowboard, fantastica doppietta azzurra a Pamporovo con Bagozza e Coratti

SportFair

Italia show nello snowboard: il primo dei due slalom paralleli di Pamporovo, in Bulgaria, si è concluso con una finale tutta azzurra con Daniele Bagozza che supera di 62 centesimi di secondo Edwin Coratti.

Coratti ha raggiunto la finale superando il canadese Gaudet negli ottavi e lo sloveno Kosir nel quarti, poi in semifinale la caduta del bulgaro Yankov è stata decisiva. Bagozza, invece, ha superato nell’ordine gli austriaci Payer e Prommegger per poi avere la meglio in semifinale del coreano Lee.

“E’ stato un giorno speciale, le condizioni non erano facili con questa nevicata. Sono entusiasta di questa seconda vittoria. La finale tutta italiana con Edwin è stata davvero divertente: stiamo facendo un inverno spaziale”, le parole di Daniele Bagozza.

Lucia Dalmasso si è fermata ai quarti, superata da Zuzana Maderova. Per la squadra azzurra si tratta del quinto successo stagionale e il bottino dei podi sale a 14.