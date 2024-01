Snowboard, Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti nella storia: è doppietta a Scuol

SportFair

Italia dominante nello snowboard e risultati sempre più importanti: Lucia Dalmasso ha conquistato la prima vittoria in carriera in Coppa del mondo, davanti Jasmin Coratti, a sua volta per la prima volta sul podio del massimo circuito. In finale a Scuol il duello tra le due azzurre si è concluso con l’uscita anticipata di Jasmin Coratti, alla prima finale della carriera.

“Sono davvero contenta di questa prima vittoria – sono state le parole di una Lucia Dalmasso entusiasta a fine gara – Sfidarsi tra azzurre in finale è un po’ come sentirsi a casa. Mi spiace che Jasmin abbia poi sbagliato ma si merita questo primo podio”.

Accanto a lei Coratti è a sua volta raggiante. “Non so davvero cosa dire, è stata una giornata perfetta e sono davvero contenta di poter condividere il mio primo podio con Lucia”.

“E’ il nono podio in quattro gare: la media è presto fatta e dice che sin qui abbiamo raccolto più di due podi per appuntamento. Mi piace sottolineare il grande lavoro di Fabio Breda che segue il settore femminile: in due anni ha fatto un lavoro eccezionale, perchè non va dimenticato come Elisa Caffont sia quinta. Le ragazze han fatto davvero una prestazione eccezionale. Ora spostiamo l’obiettivo subito su Bad Gstein dove vogliamo rifarci anche con il settore maschile”.

Quarto posto invece Roland Fischnaller nella prova maschile: l’altoatesino si è dovuto invece arrendere nella Small Final a Andreas Promenegge.