Slittino, Lanthaler show! Vittoria a Lasa: splendida tripletta azzurra

Evelin Lanthaler guida la tripletta italiana nella tappa di Coppa del Mondo di Lasa (Bolzano). Sul tracciato della Val Venosta Lanthaler ha colto il secondo successo stagionale facendo segnare il miglior tempo in entrambe le manche, per fermare il cronometro sul 2’08″81 mantenendo un margine di 1″86 nei confronti di Daniela Mittermair – terzo tempo in entrambe le discese per lei – e 2″07 nei confronti di Nadine Staffler che ha così completato un podio tutto azzurro.

Alle spalle del terzetto italiano c’è posto per l’austriaca Riccarda Rütz (+2″11), seguita dalla tedesca Lisa Walch (+2″13) con la più giovane azzurra Jenny Castiglioni ottima sesta (+2″92).

La tappa altoatesina si era aperta sabato con il secondo successo stagionale nel doppio maschile dei fratelli Matthias e Peter Lambacher.