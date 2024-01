Skeleton, splendido podio per Valentina Margaglio: è seconda a St. Moritz

SportFair

Secondo podio consecutivo in Coppa del Mondo per Valentina Margaglio che dopo il secondo posto raccolto prima di Natale ad Innsbruck, si è ripetuta oggi a St. Moritz, chiudendo la gara alle spalle della sola olandese Kimberley Bos, costretta a ricorrere al record del tracciato per tenere a bada la trentenne delle Fiamme Azzurre.

Il quarto podio della carriera di Valentina Margaglio ha iniziato a prendere forma con il terzo tempo nella prima manche, alle spalle anche della statunitense Katie Uhländer. Ma nella discesa decisiva l’azzurra ha saputo scalare ulteriormente la graduatoria, inserendosi nella scia di Bos, vincente con il tempo complessivo di 2’18″61 ed un margine di 0″73 su Margaglio; terza Uhländer a 0″84.

Ai piedi del podio trova quindi spazio un terzetto tutto tedesco, composto nell’ordine da Susanne Kreher, Tina Hermann e Jacquelin Pfeifer mentre Alessia Crippa ha completato la prova al 16imo posto (+2″26) con Alessandra Fumagalli 22esima (+2″34).