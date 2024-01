Sinner divino agli Australian Open: arrivano anche i complimenti di Papa Francesco

SportFair

In quanti lo avranno pensato ieri? Sinner è stato letteralmente divino agli Australian Open. Il tennista italiano ha superato Medvedev in rimonta, sotto di due set, con un autentico miracolo, diventando il primo italiano a vincere il torneo Slam australiano. Un’impresa per la quale il campione di San Candido si è meritato anche i complimenti di Papa Francesco.

Sinner vince gli Australian Open: i complimenti di Papa Francesco

Ricevendo in udienza in Vaticano una delegazione del Real Club de Tenis Barcelona, per i 125 anni del club, il Pontefice ha parlato del successo del campione azzurro agli Australian Open.

“Complimenti all’Italia a Sinner per la vittoria“, ha dichiarato Papa Francesco, come si legge su “Vatican News”. “Nel tennis, come nella vita, non possiamo vincere sempre – ha proseguito il Pontefice -, ma sarà una sfida che arricchisce se, giocando in modo educato e secondo le regole, impareremo che non è una lotta ma un dialogo che implica il nostro sforzo e ci consente di migliorarci. Concepire un po’ lo sport non solo come combattimento ma anche come dialogo. C’è un dialogo che, nel caso del tennis, spesso diventa artistico“.