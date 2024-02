Sinner-Sanremo, un altro messaggio di Amadeus: “non volevo metterti in imbarazzo” | VIDEO

SportFair

Jannik Sinner avrebbe deciso definitivamente di rifiutare l’invito di Amadeus per Sanremo 2024. Il tennista italiano è l’uomo del giorno e continua ad esaltare l’Italia dopo la fantastica vittoria agli Australian Open in finale contro Medvedev dopo una rimonta pazzesca sotto di due set.

Lo stesso Amadeus ha deciso di mandare un altro messaggio al tennista italiano, attraverso una Storia pubblicata sul profilo Instagram. “caro Jannik quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che ti sconsiglia di venire.

La cosa importante è la tua serenità e tranquillità. Ovviamente non volevo metterti in imbarazzo. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò. E’ importante che ti dedichi al tennis, noi saremmo dispiaciuti ma non cambia niente. Solo una richiesta: guarda Sanremo e fai il tifo per noi”.