Sinner campione! Il punto della vittoria agli Australian Open ed il boato della Rod Laver Arena | VIDEO

Jannik Sinner è il vincitore degli Australian Open 2024. Il tennista azzurro ha battuto Medvedev in rimonta e ha vinto il suo primo Slam in carriera, diventando il primo italiano a vincere in Australia.

Un successo storico! Con 2 suoi 22 anni Sinner diventa l’atleta più giovane a vincere a Melbourne dopo Djokovic nel 2008.

Una partita pazzesca quella di oggi. Sinner, sotto 2 set a 0, è riuscito a ribaltare il risultato, vincendo al quinto set dopo quasi 4 ore di battaglia.

Gli attimi finali sono stati pieni di emozioni e adrenalina. Alla Rod Laver Arena, il boato è stato pazzesco dopo il punto della vittoria. Sinner è stato applaudito ed acclamato e la sua personalità ha fatto innamorare tutto il pubblico australiano, che lo ha adottato e supportato durante tutto il suo percorso.