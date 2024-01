SportFair

E’ una giornata storica per lo sport italiano: Jannik Sinner si è imposto agli Australian Open al termine di una prestazione pazzesca in rimonta contro Medvedev. Tutto il mondo dello sport continua ad omaggiare il tennista italiano e tanti messaggi non sono passati inosservati.

Anche Lindsey Vonn, ex atleta statunitense, ha deciso di mandare un messaggio al 22enne italiano: “senza dubbio il miglior sciatore a vincere un grande slam”, il messaggio sul profilo Instagram.