Sinner, l’incontro col piccolo fan ed il tenero abbraccio: “circondati delle persone migliori” | VIDEO

Jannik Sinner è già l’idolo di tutti i bambini del mondo. La sua faccia pulita, la sua umiltà, la sua giovane età, il suo talento ed il suo modo di lavorare sono fonte di ispirazione per grandi e piccini.

In tantissimi lo ammirava ancor prima che raggiungesse i grandi traguardi degli ultimi mesi, ma adesso tutto il mondo si inchina ai suoi piedi e ha tanto da imparare da lui, che nel discorso di premiazione degli Australian Open ha lanciato un bellissimo messaggio, ringraziando i suoi genitori, per avergli permesso di scegliere ciò che più gli piaceva, in totale libertà.

Jannik è stato protagonista oggi di una splendida giornata di shooting a Melbourne: Sinner ha posato col trofeo, vestito in ‘borghese’, sui prati australiani e ha avuto anche un tenero incontro con un giovanissimo tifoso.

Un bambino ha avuto l’opportunità di parlare con Sinner e gli ha confessato che “tu sei la mia più grande ispirazione”, chiedendo poi al campione il segreto del successo.

“La cosa migliore è sorridere durante tutto il percorso, circondati delle persone migliori che puoi trovare”, ha affermato Sinner, lanciando un altro bellissimo messaggio.

Poi il dolcissimo abbraccio col piccolo fan: “ti auguro il meglio”, ha aggiunto il tennista italiano.

