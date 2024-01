Sinner incontra Giorgia Meloni: complimenti e selfie a Palazzo Chigi

SportFair

Jannik Sinner è rientrato in Italia. Con la coppa. Il tennista italiano, fresco vincitore degli Australian Open, ha prima fatto scalo a Dubai e poi è atterrato a Roma. Ad attenderlo, oltre all’affetto dei tifosi, anche una fitta agenda di impegni ‘istituzionali’. Giovedì dovrà presenziare, insieme ai vincitori della Coppa Davis, all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest’oggi, invece, Jannik Sinner ha incontrato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sinner a Palazzo Chigi: l’incontro con Giorgia Meloni

Atterrato a Roma alle 12:40, dopo una breve sosta in albergo, Sinner è stato ricevuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi, alle ore 16:00. Il tennista, arrivando a bordo di una Ford entrata dall’ingresso sul retro evitando telecamere e tifosi assiepati in Piazza Colonna, ha scattato qualche selfie nel cortile insieme ai dipendenti della Presidenza del Consiglio che si sono congratulati con lui per la vittoria.

Sinner ha ricevuto anche i complimenti di Giorgia Meloni e di tutto il Governo Italiano. Lo stesso Premier aveva twittato “Un’impresa degna di un vero campione” dopo il successo a Melbourne. Sinner ha lasciato Palazzo Chigi alle 16:30.