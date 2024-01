Sinner, debutto con vittoria: Polmans ko in due set al Kooyong Classic

SportFair

E’ sceso in campo per la prima volta in questo 2024, nella notte, Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, numero 4 del ranking ATP, gareggia nel torneo di esibizione Kooyong Classic, dove ha conquistato la sua prima vittoria stagionale.

Non ancora al top della forma, ma motivato a far bene, Sinner ha battuto in due set l’australian Polmans. La sfida tra l’azzurro ed il suo rivale, numero 156 del ranking ATP, è terminata col punteggio di 6-4, 6-0, dopo un’ora e 27 minuti di gioco.

Nel primo set Sinner si è concesso qualche prova: colpi e schemi nuovi studiati col suo allenatore, ma nel secondo ha cambiato completamente ritmo, concedendo ben poco al suo avversario, chiudendo con 9 game consecutivi.

Sinner tornerà in campo nella notte per sfidare Ruud: il match sarà visibile in diretta su Supertennis.