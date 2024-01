Il lavoro degli ultimi anni e l’importanza della famiglia, Sinner si racconta: “sono dovuto crescere velocemente”

SportFair

Jannik Sinner è leggenda! Il tennista altoatesino, numero 4 al mondo, ha conquistato oggi il suo primo Slam in carriera, vincendo gli Australian Open 2024 dopo una finalissima di fuoco contro Daniil Medvedev.

Una vittoria storica, al termine di una fatica immensa. Felice e ancora emozionato, Sinner ha parlato in conferenza stampa. Dalla partita, alla famiglia, le parole dell’azzurro.

La vittoria agli Australian Open

“Ci vuole un po’ di tempo per elaborare tutto. Sono estremamente contento di come ho gestito le cose oggi. La situazione in campo era molto dura. Penso che la cosa più importante sia stato il supporto che ho avuto durante queste due settimane. Avevo la sensazione che anche molte persone guardassero da casa in TV, quindi ho fatto del mio meglio. Ero un po’ in difficoltà oggi essendo sotto di due set, quindi ho cercato di rimanere positivo, cercando di attenermi al piano di gioco, che ho dovuto modificare un po’. Daniil è un giocatore incredibile e anche oggi lo ha dimostrato. Ha trascorso così tante ore in campo. Quindi ovviamente mi dispiace per lui oggi, ma sono sicuro che solleverà altri trofei del Grande Slam. Oggi mi aspettavo qualcosa di diverso. Ha giocato molto bene i primi due set o due set e mezzo. Ho provato a giocare alla pari, cercando di sfruttare un paio di occasioni nel terzo set, e ci sono riuscito. Quando vinci una partita molto importante la partita può cambiare, e oggi è stato così. Ho solo cercato di rimanere in campo il più a lungo possibile, sapendo che aveva giocato tante ore. Col gioco che avanti, forse sarei stato meglio fisicamente. Penso che questa sia stata la chiave oggi“, ha dichiarato Sinner.

La consapevolezza di poter vincere uno Slam

“Due anni fa ho conosciuto meglio il mio corpo, la mia squadra, è stato un passo molto importante per me. L’anno scorso abbiamo cercato di ottenere più risultati. Ho iniziato molto bene nei tornei indoor, Indian Wells, Miami, sono arrivato in semifinale e finale. Poi anche a Monaco sono arrivato in semifinale. Le semifinali di Wimbledon. Ho ottenuto ottimi risultati. Penso che questo mi abbia fatto credere di poter competere contro i migliori giocatori del mondo. Adesso devo ancora elaborarlo, perché, sai, battendo Novak in semifinale e oggi contro Daniil in finale, sono giocatori difficili da battere. Quindi è un grande momento per me e per la mia squadra, ma d’altra parte sappiamo anche che dobbiamo migliorare se vogliamo avere un’altra possibilità di alzare di nuovo un grande trofeo. Quindi è così, il processo e il duro lavoro di tanto in tanto ripagheranno sempre“, ha aggiunto l’azzurro.

La famiglia

“Purtroppo non vedo i miei genitori così spesso, ma quando li vedo è sempre un bellissimo momento. Ho lasciato casa quando avevo 14 anni. Quindi sono dovuto crescere abbastanza velocemente, provando a cucinare da solo, provando a fare il bucato. Questo è stato forse il modo più veloce per crescere. Penso che sia stato difficile per me, ma anche per i genitori lasciare il figlio di 14 anni non è facile. Hanno sempre contribuito, non mi hanno mai fatto pressioni, il che per me è forse la chiave per cui sono qui oggi. Sono un uomo molto rilassato a cui piace giocare a tennis. Ho 22 anni, quindi mi piace anche fare cose normali. E questo è. Sono i genitori perfetti. Sono incredibili. E anche mio fratello mi trasmette onestà durante tutta la carriera che sto attraversando”.

“La pressione c’è sempre, ma la pressione è una buona cosa. Devi prenderlo nel modo giusto. È un privilegio, no? Perché non ci sono molti giocatori che hanno questo tipo di pressione, ma d’altra parte, quando c’è pressione va bene, perché credono che io possa davvero farcela. Quindi sì, mi piace ballare nella tempesta di pressione. Non so come dirlo. Mi piace perché è lì che la maggior parte delle volte ottengo il mio miglior tennis. Anche questa volta sono abbastanza rilassato, perché cerco sempre di divertirmi in campo. Quindi penso che la pressione sia un privilegio, a dire il vero”, ha concluso.