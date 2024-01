Sinner a Sanremo? Jannik non sembra interessato: “fosse per me…”

SportFair

E’ tutto vero! Non è stato solo un sogno! Jannik Sinner è il campione degli Australian Open 2024. Il tennista azzurro ha trionfato dopo una rimonta epica su Medvedev, ribaltando il risultato da 2-0 a 3-2.

Sinner, adesso, sicuramente avrà un calendario fitto di appuntamenti, non solo sportivi. Giovedì arriverà il primo fra tutti: l’azzurro guiderà la squadra italiana, vincitrice della Coppa Davis, da Sergio Mattarella, ma probabilmente lo vedremo anche in tv.

Nel vicino futuro di Sinner potrebbe esserci anche Sanremo. Pochi giorni fa, dopo l’impresa in semifinale contro Djokovic, si è tanto parlato della possibilità di avere Sinner come grande ospite di una delle cinque serate della kermesse canora.

Con la vittoria di ieri, il desiderio di avere l’azzurro all’Ariston è sempre più forte per il direttore artistico Amadeus, ma Sinner non sembra troppo stuzzicato dall’idea. In un’intervista a La Stampa, infatti, l’altoatesino ha infatti ammesso che se fosse solo lui a decidere non andrebbe.

Sinner a Sanremo

“Fosse per me non andrei. Canto malissimo, ballo peggio. Sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io“, ha dichiarato.

Nonostante le parole di Sinner, però, non è esclusa una sua comparsa al Festival di Sanremo: visto lo status e l’impresa storica per lo sport italiano, Jannik potrebbe prendere parte ad uno degli eventi italiani più famosi al mondo per un appuntamento “istituzionale” nel quale parlare ai giovani e promuovere il tennis italiano in mondovisione.