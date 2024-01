Shakira, pacchi e doni da uno stalker: arrestato uomo che diceva di essere sposato con lei

SportFair

Shakira tira un grosso sospiro di sollievo dopo aver vissuto un periodo molto complicato. Non stiamo parlando della sua rottura con Gerard Piquè, ma di un episodio davvero spiacevole.

La cantante colombiana ha dovuto fare i conti con uno stalker molto insistente, riuscito ad arrivare fino alla sua abitazione a Miami.

Secondo quanto riferito dai media della Florida, un uomo è stato arrestato proprio nei pressi della villa di Shakira: si tratta di Daniel John Valtier, un uomo di 56 anni di El Paso, Texas, che, secondo il verbale di arresto, era già una vecchia conoscenza della sicurezza del cantante.

Come riportato dai suddetti media, John Valtier ha inviato fotografie “allarmanti e inquietanti” attraverso i social network che si sono evoluti nell’invio di pacchi che arrivavano direttamente a casa sua. Questi episodi sono avvenuti tra la fine di dicembre e l’inizio del 2024, e non c’è voluto molto prima che il team di avvocati di Shakira si attivasse in merito, motivati ​​da una denuncia che lei stessa ha sporto con il timore che ciò potesse avere ripercussioni anche sui suoi figli.

L’arresto del presunto molestatore arriva dopo diversi avvertimenti che i legali del cantante hanno inviato e che sono stati vani: a casa della cantante, infatti, hanno continuato ad arrivare bottiglie di vino, cioccolatini e giocattoli. L’uomo ha poi deciso di andare direttamente a Miami, scrivendolo anche sui social.

Quando quest’individuo, che affermava di essere sposato con lei e di avere una famiglia segreta , è arrivato a Miami da El Paso, la polizia stava già aspettando davanti alla porta della casa della donna colombiana ed è stato arrestato mentre scendeva dal taxi.