Sci nordico, primo podio per l’Italia in Coppa del Mondo: Pellegrino è terzo

E’ arrivato il primo podio per l’Italia in Coppa del Mondo di sci nordico. L’ottimo risultato è stato realizzato da Federico Pellegrino, in grado di chiudere al terzo posto la gara sprint di Davos, in Svizzera, quarta tappa del Tour de ski.

L’azzurro si è classificato sul gradino più basso del podio, alle spalle del francese Lucas Chavanat, vincitore, e dello svedese Edvin Anger. Il 33enne è reduce da qualche malanno e sta recuperando la miglior condizione fisica.

In campo femminile vittoria della svedese Linn Svahn, poi la norvegese Kristine Stavaas Skistad e la statunitense Jessie Diggins.