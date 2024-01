Sci alpino, gigante di Adelboden: Odermatt mostruoso, super partenza di Della Vite

SportFair

E’ andata in scena la prima manche del gigante di Adelboden e come da previsioni Marco Odermatt è nettamente al comando in 56.15. Alle sue spalle l’austriaco Stefan Brennsteiner in 57.19 ed il norvegese Aleksander Kilde in 57.30. Per l’Italia piazzamento al sesto posto per Luca De Aliprandini in 57.52 dopo una bella prova con il pettorale 20.

E’ finito fuori dopo poche porte il giovane talento Filippo Della Vite, autore di una partenza a razzo e in grado di realizzare il miglior tempo assoluto nel primo intermedio, addirittura un centesimo meglio del fenomeno Odermatt.

Alex Vinatzer è 15° in 57.88, Hannes Zingerle 23° in 58,54, più indietro Giovanni Borsotti in 58.65.