Sci di fondo: è grande Italia in staffetta a Oberhof

Ottima prova per l’Italia nelle staffette azzurre nella 4×7,5 km maschile per l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania. Italia 1 è seconda con Nöckler/Barp/Daprà/Pellegrino tra le due norvegesi, Italia 2 (Salvadori/Chiocchetti/Graz/Mocellini) chiude al quarto posto e sfiora il podio.

A vincere è Norvegia 1 con Nyenget/ Valnes/Golberg/Klæbo con i connazionali Taugbøl/Tønseth/Krüger/Stenshagen di Norvegia 2 a chiudere il podio. Per la staffetta italiana la prestazione di Oberhof rappresenta una conferma undici mesi dopo il ritorno al successo dello scorso febbraio a Dobbiaco.