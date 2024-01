Sci di fondo, Federico Pellegrino quinto nella 20km di Oberhof: vince Valnes

SportFair

Ottimo quinto posto per Federico Pellegrino nella 20 chilometri in tecnica classica con partenza in linea di Oberhof, secondo atto della tappa di Coppa del Mondo nella località tedesca della Turingia.

Il campione valdostano delle Fiamme Oro si è mantenuto nel gruppo di 25 unità, comprendente anche il giovane Elia Barp, che ha guidato la gara, per poi resistere negli ultimi due chilometri al forcing norvegese e presentarsi così alla volata finale vinta da Erik Valnes con il tempo di 46’03″0. Alle sue spalle, il trionfo norvegese è stato completato da Martin Nyenget, Paal Golberg e Mattis Stenshagen, con Pellegrino quinto a 2″1 dal vincitore. Si tratta del miglior risultato stagionale in una gara distance per il trentatreenne di Nus.

Come detto, eccellente anche la prova di Barp, capace di mantenersi con i migliori fino al chilometro finale per poi raccogliere un prezioso decimo posto a 7″0 che rappresenta con margine il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo per il ventunenne bellunese.

A seguire, Dietmar Nöckler ha completato la gara in 28esima piazza a 1’12″5 seguito da Simone Daprà, trentesimo a 1’15 con Giandomenico Salvadori 42esimo, Davide Graz 48esimo.

La prova femminile sulla medesima distanza è in programma alle 13:30.