Sci alpino, troppo vento sull’Olympia delle Tofane: cancellata la 2ª prova di discesa femminile

Vento in aumento sull’Olympia delle Tofane e la giuria, in accordo con il Comitato organizzatore, ha preso la decisione di cancellare la prova cronometrata prevista per oggi.

In un primo tempo, la decisione era stata quella di abbassare la partenza al secondo start di riserva (Duca D’Aosta), ma l’inclemenza del meteo ha avuto la meglio e la prova non sarà disputata.

Da venerdì, quindi, si comincerà a gareggiare con la prima delle due discese programmate (partenza prevista alle 11). Sabato si replicherà con la seconda discesa (start alle 10.30), mentre domenica il programma si concluderà con il superG (partenza alle 10.30).