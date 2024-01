Sci alpino: Odermatt vince nel superG di Garmisch, Casse miglior azzurro

SportFair

Marco Odermatt torna alla vittoria nel secondo superG di Garmisch-Partenkirchen con il tempo di 1’10″13, battendo l’austriaco Raphael Haaser per 30 centesimi e il sorprendente svizzero Franjo Von Allmen per 61.

Il migliore degli italiani è Mattia Casse, undicesimo a 1″08 dal vincitore, quindi è 16/o Dominik Paris con 1″26 di ritardo, seguito al 18/o posto da Guglielmo Bosca a 1″33. Bene Giovanni Borsotti, 22/o a 1″67 con il 51 e buona gara anche per Christof Innerhofer, partito con il pettorale numero 43 ha chiuso in 25/a posizione a 1″95 da Odermatt. Migliora anche Giovanni Franzoni che è 26/o a 1″97, mentre esce Benjamin Alliod.

Oggi neve completamente diversa rispetto al sale di sabato. Nella notte il tracciato si è compattato e la giuria non ha potuto modificare la traccia per non rischiare di finire nella neve riportata. Neve che ha dato maggiori risposte agli atleti, ne è la prova l’ottimo settimo posto del giovane svizzero Arnaud Boisset, partito con il pettorale numero 24.

Mattia Casse: “oggi il tracciato era uguale a quello di ieri. Ieri ho pagato due errori in velocità. La neve era una cosa completamente diversa. Sono lì a un secondo e questo è il mio standard stagionale. Ora vedrò cosa fare per migliorare. La cancellazione di Chamonix significa che avremo molto tempo libero. Sicuramente lo utilizzerò per testare nuovi materiali e cercare di sistemare le cose. Avremo ancora solo due tappe, a Kvitfjell e a Saalbach per le finali”.

Odermatt guida la classifca di specialità con 390 punti contro i 269 di Vincent Kriechmayr, oggi quarto, e i 222 di Haaser. Bosca è il miglior italiano, sesto con 164 punti. Grandissimo il vantaggio del fuoriclasse elvetico nella generale: sono 1406 i punti di Odermatt contro i 684 del più diretto inseguitore, Cyprien Sarrazin, oggi fuori gara. Terzo è Manuel Feller con 559 punti. Dominik Paris è il primo azzurro in classifica, al settimo posto con 427 punti.