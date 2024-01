Sci alpino, splendido secondo posto per l’azzurro Schieder sulla Streif! Paris 6°

SportFair

Florian Schieder si esalta nuovamente sulla Streif: un anno dopo, l’azzurro è ancora secondo nella discesa di Kitzbühel. Sul mitico tracciato tirolese, il ventottenne carabiniere di Castelrotto ha ripetuto l’eccezionale risultato di dodici mesi fa nella prima delle due discese in programma nella località austriaca, gara iniziata con un’ora di ritardo per consentire alla nebbia di liberare il tracciato. Se nel 2023 il riscontro del sudtirolese poteva sembrare un exploit estemporaneo, questa ulteriore piazza d’onore serve a certificare uno status tra i grandi discesisti mondiali.

Solo un indomito Cyprien Sarrazin ha saputo fare meglio di Schieder: 1’55″75 per il transalpino che dopo la discesa di Bormio ed il superG di Wengen si impone anche sulla Streif, con soli cinque centesimi di margine sull’azzurro, eccellente nel tratto superiore e centrale della Streif.

A completare il podio di giornata, staccato di 0″34 da Sarrazin, terzo posto per il detentore e leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt, con lo statunitense Ryan Cochran Siegle (+0″35) ed il canadese Cameron Alexander (+0″46) in quarta e quinta posizione.

E dopo c’è Dominik Paris: la Streif ha regalato un buon sesto posto al sudtirolese della Val d’Ultimo che ha pagato 0″58 di svantaggio da Sarrazin ma sembra che il vero appuntamento per Paris possa essere quello di sabato, quando la pista potrebbe presentarsi ancor più ghiacciata alla luce dell’atteso calo delle temperature.

Ottima prova sulla Streif anche per Guglielmo Bosca che con il pettorale numero 40 disegna una discesa di pregevole fattura per inserirsi al diciassettesimo posto con 1″38 di ritardo, sfiorando il miglior risultato personale a Kitzbühel dopo il 15esimo posto del 2022. Entra in zona punti anche Pietro Zazzi grazie al 30esimo tempo (+2″08) mentre scivolano fuori dai migliori trenta Mattia Casse (34esimo a 2″20) seguito da Niccolò Molteni (35esimo a 2″24), con Christof Innerhofer 41esimo (+2″65) e Benjamin Jacques Alliod 49esimo a 3″20.

Dopo la prima discesa sulla Streif, Odermatt resta al comando tanto nella classifica generale (1076 punti), quanto in quella di specialità (436), seguito in entrambi i casi da Sarrazin, rispettivamente con 560 e 410 punti. Dominik Paris occupa al momento il terzo posto nella classifica di discesa con 269 punti.

Sabato 20 gennaio è in programma la seconda discesa valida per l’Hahnenkammrennen, con partenza fissata alle 11:30.