Sci alpino, Brignone a 2 centesimi da Vlhova nella prima manche a Kranjska Gora

Secondo posto per Federica Brignone nella prima manche del gigante di Kranjska Gora. In testa Petra Vlhova, poi l’azzurra condizionata da un piccolo errore nella parte finale. Il distacco di appena due centesimi conferma le ambizioni della 33enne italiana. In corsa anche la svizzera Lara Gut-Behrami e la canadese Valerie Grenier, in terza e quarta posizione.

Quinto posto per la svedese Sara Hector, sesta la norvegese Thea Louise Stjernesund e solo settimo posto per Mikaela Shiffrin. All’ottavo posto Marta Bassino e in grosso ritardo Sofia Goggia, 15ª a 1.62 da Vlhova.

“Potevo fare meglio, dal momento che partivo con il pettorale n.1 e con questa neve era un vantaggio. Non mi sono presa però troppi rischi, vedremo di fare meglio in vista della seconda manche”, le parole di Federica Brignone.