Sanremo 2024, l’annuncio di Sinner: ufficiale la scelta sull’invito all’Ariston

Rientrato in Italia ieri, 30 gennaio, Jannik Sinner si è messo subito a lavoro in palestra, fra un impegno istituzionale e l’altro, per non perdere la grande condizione fisica acquisita sul cemento di Melbounre. Il tennista di San Candido, nella giornata di ieri, ha incontrato il premier Giorgia Meloni, mentre in quella di domani sarà ospite del Presidente Mattarella insieme agli eroi della Coppa Davis.

Quest’oggi, invece, l’incontro con la stampa per una conferenza nella quale il giovane tennista altoatesino ha raccontato il suo presente da fresco vincitore Slam e ha sciolto alcuni dubbi in merito al suo futuro. Uno dei principali? La sua presenza a Sanremo 2024.

Sanremo 2024, la decisione di Sinner

Concentrato sulla propria carriera e sulla stagione tennistica già entrata nel vivo, Jannik Sinner ha un calendario di impegni piuttosto fitto. Per questo motivo il tennista azzurro ha scelto di declinare l’invito di Amadeus per prendere parte a Sanremo 2024.

“Farò il tifo per il Festival ma da casa. Bell’evento ma ora voglio del tempo per me. Grazie dell’invito ma quando ci sarà il Festival io sarò già al lavoro, dovrò ricominciare la preparazione per i prossimi impegni. l mio lavoro è gestire i miei impegni. Mi piace giocare al computer, a volte, altre mi piace mangiare da solo in camera, sono un ragazzo di 22 anni che ama fare cose semplici da ragazzo“, ha dichiarato Sinner.