Il ruggito della tigre, Sabalenka, la corona è ancora tua! Aryna campionessa degli Australian Open

E’ Aryna Sabalenka la campionessa degli Australian Open 2024. La tennista bielorussa, 25 anni, si è imposta oggi nella finalissima femminile contro Zheng difendendo in maniera impeccabile il titolo.

Sabalenka si conferma campionessa a Melbourne, al termine di una partita senza troppi colpi di scena. Zheng, alla sua prima finale Slam, ha cercato di mettere in difficoltà la sua avversaria, senza però riuscirci, dovendo sempre inseguire.

Solo sul finale la tennista cinese ha dato fastidio a Sabalenka, che ha faticato per conquistare il punto della vittoria. La bielorussa, dopo diversi tentativi, ce l’ha fatta e si è aggiudicata il match.

La partita è terminata col punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e 17 minuti di gioco.

Per Sabalenka è il 16° titolo in carriera. Adesso la bielorussa va a caccia del numero 1 di Swiatek.

Le parole di Sabalenka dopo il trionfo

“Sono state due settimane fantastiche. Non potevo immaginare di sollevare di nuovo questo trofeo qui. Di solito non parlo della mia famiglia, ma questa volta voglio ringraziarli, anche se non so se mi capiranno parlando in inglese: vi amo moltissimo e tutto quello che faccio è per voi”, ha dichiarato Sabalenka dopo il successo di oggi. Adesso solo 865 punti la separano dal trono mondiale.