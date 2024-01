Vecchietto a chi? Bopanna torna n°1 nel doppio e scrive la storia del tennis

SportFair

Non chiamatelo ‘vecchietto’. Rohan Bopanna continua a scrivere la storia del doppio nel tennis e lo fa anche a 43 anni, età nella quale, solitamente, gli sportivi si declinano al passato, come ‘ex’. Il tennista indiano ha ancora fame di competizione e voglia di vincere, lo dimostra la semifinale dell’Australian Open raggiunta insieme al compagno di doppio Matthew Ebden. Una vittoria che permette di ritoccare un record che entra di diritto nella storia del tennis.

Rohan Bopanna: il più anziano numero 1 nel doppio

Il successo sugli argentini Maximo Gonzalez e Andre Molteni ha fatto sì che Bobapanna, dal prossimo lunedì, possa diventare il più anziano numero 1 al mondo nella storia del doppio. Strapperà il titolo a Rajeev Ram (statunitense di origini indiane), che raggiunse la prima piazza del ranking all’età di 38 anni nell’ottobre 2022. Bopanna sarà il quarto indiano dopo Leander Paes, Mahesh Bhupathi e Sania Mirza a conquistare il numero uno del mondo nel doppio.

La soddisfazione di Bopanna: “20 anni incredibili”

“Sono stati 20 anni incredibili e oggi raggiungere il numero uno della classifica è una sensazione straordinaria che mi rende orgoglioso – ha dichiarato il tennista di Bangalore – Probabilmente non è ancora stato completamente compreso, è merito dell’intera squadra. L’India ne aveva bisogno, il tennis indiano ne aveva bisogno. C’è così tanto amore e sostegno da parte dell’intero Paese, sono grato per tutto il supporto di due decenni. Penso che questo sia da parte mia restituire qualcosa a tutti in India“.