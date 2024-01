Risultati Royal Rumble 2024: Bayley da record, Cody Rhodes fa la storia

SportFair

Cody Rhodes è nella leggenda. The American Nightmare scrive la storia e firma un back-to-back mai successo prima, vincendo il Royal Rumble Match per la seconda volta consecutiva. Splendido il finale uno vs uno contro CM Punk, entrato col numero 27, mentre Rhodes è arrivato sul ring col numero 15.

Cody si assicura il diritto di sfidare uno dei due campioni assoluti (Seth Rollins o Roman Reigns) nel Main Event di WrestleMania 40. Nuovo record di presenze nell’impianto, con i 48.044 del Tropicana Field di St. Petersburg (Florida) felicissimi di un grande spettacolo. Ottima prestazione di Drew McIntyre e Gunther arrivati nella Final Four, in un Royal Rumble Match che ha segnato anche il ritorno in WWE di Andrade.

Con l’aiuto di Solo Sikoa, Roman Reigns si conferma Undisputed WWE Universal Champion. Solo interrompe lo schienamento di Randy Orton ai danni del Tribal Chief e apre la strada a Reigns nel match a 4 che comprendeva anche LA Knight e AJ Styles. Basta la spear su The Phenomenal One per mantenere la corona e continuare il suo regno senza fine.

Bayley si prende un’opportunità titolata per WrestleMania vincendo la sua prima Royal Rumble. Grandissima prestazione dell’ex abbraccia-tutti, che entra con il numero 3 ed elimina 7 avversarie per aggiudicarsi la vittoria, stabilendo il nuovo record di permanenza nel ring (1 ora 3 minuti e 3 secondi).

Nel finale è Liv Morgan (tornata ed entrata col numero 30) a perdere la chance per WrestleMania, in un evento che segna il ritorno di Naomi e l’ottima figura sul ring di Jade Cargill. Le grandi deluse della serata sono Becky Lynch e Bianca Belair.

Kevin Owens perde le staffe contro i trucchi di Logan Paul e si fa squalificare, fallendo la possibilità di vincere lo United States Championship. L’impressione è che la faida proseguirà.

Risultati Royal Rumble 2024: i vincitori di tutti i match

Women’s Royal Rumble Match – Vincitrice: Bayley

Undisputed WWE Universal Championship – Vincitore: Roman Reigns vs Randy Orton vs LA Knight vs AJ Styles

United States Championship – Vincitore: Logan Paul vs Kevin Owens per squalifica

Men's Royal Rumble Match – Vincitore: Cody Rhodes